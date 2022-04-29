Показать список "счастливчиков", осваивающих бюджеты: депутату ответили в "Самрук-Казына"

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Руководитель сектора методологии закупок АО "Самрук-Казына" Юлия Архипова ответила парламентарию Едилу Мамытбекову на его предложение "показать список "счастливчиков", осваивающих бюджеты" компании.

Как пишет Sputnik Казахстан, в "Самрук-Казына" заявили, что проделали большую работу по сокращению закупок способом из одного источника.

При этом указывается, что закупки в рамках внутрихолдинговой кооперации исключены как способ, но переведены в категорию закупок из одного источника.

"Это было предложение Министерства финансов. Насколько я знаю, аналогичная практика есть и в законе о государственных закупках", – указала Архипова.

Она также напомнила, что фонд сократил объем неконкурентных закупок на 400 млрд тенге: если в прошлом году для таких закупок действовало 31 основание, то теперь всего 20.

Ранее депутат Едил Мамытбеков подверг критике новый порядок осуществления закупок в АО "Самрук-Казына". Парламентарий предложил "показать список "счастливчиков", осваивающих бюджеты" компании.

"Фонд формально подошел к исполнению поручения главы государства в вопросах исключения "кулуарности", "непрозрачности", "завышения цен" и "устранения коррупции" в вопросах закупок.

Принятые нормы нарушают принципы конкуренции и равенства субъектов предпринимательства", - заявил тогда Мамытбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967470-pokazat-spisok-schastlivchikov-osvaivayuschih-byudzhety-deputatu-otvetili-v-samruk-kazyna/