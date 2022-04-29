О планах создать в Казахстане национальную буржуазию заявил Токаев

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На XXXI съезде Ассамблеи народа Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, как создать в стране национальную буржуазию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы сделаем ставку на бизнес и созидательную активность граждан, мы избавим предпринимателей от излишней опеки государства. Мерилом успехов граждан будет добросовестный труд, открытая конкуренция без коррупции и фаворитизма.

Обеспечив свободу предпринимательства, создав благоприятный инвест-климат, мы сформируем нашу национальную буржуазию, прочно стоящую на своих ногах", - заявил Токаев.

Президент напомнил, в послании 2019 года он отмечал, что любое незаконное воспрепятствование бизнесу должно рассматриваться как государственное преступление.

"Никакого давления на ответственный честный бизнес не может быть. Если это будет иметь место на незаконных основаниях, контролирующие органы и те лица, которые представляют правоохранительные органы, будут строго наказываться", - заявил Токаев.

При этом правоохранительным органам, по его словам, нужно сосредоточиться на расследовании мошенничеств, финансовых пирамид, хищений бюджета - преступлений, застрагивающих интересы граждан.

Напомним, в рамках своего выступления на сессии АНК президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране есть привычка превращать какие-либо политические инновации в болтовню – недавно принятое понятие "Нового Казахстана", по его мнению, забалтывать нельзя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967422-o-planah-sozdat-v-kazahstane-natsionalnuyu-burzhuaziyu-zayavil-tokaeva/