Токаев заявил о привычке "превращать политические новшества в болтовню" в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На XXXI съезде АНК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране есть привычка превращать какие-либо политические инновации в болтовню – недавно принятое понятие "Нового Казахстана", по его мнению, забалтывать нельзя, передает корреспондент NUR.KZ.

"Новый Казахстан – это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в динамично меняющемся мире. Само понятие "Нового Казахстана" ни в коем случае забалтывать нельзя.

У нас есть такая привычка – появляется некая политическая инновация, и вокруг этого разворачивается дискуссия, и затем эти дискуссии превращаются в болтовню, то или иное понятие, термин или политическая категория попросту забалтывается и становится совершенно неинтересной для наших граждан и особенно для молодежи", – заявил Токаев.

Президент добавил, что Казахстану важно "сохранить лучшее и избавиться от всего, что тормозит развитие нации".

"Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму, коррупции и компрадорству. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона.

Законы – не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан. Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь", – добавил глава государства.

Напомним, что понятие "Нового Казахстана" Токаев ввел в своем послании народу 16 марта.

Также в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев перечислил факторы, определяющие благополучную жизнь в Казахстане, заявив, что высокие ценности патриотизма не должны подменяться низменными чувствами этнического превосходства.

Кроме того, сегодня, 29 апреля, на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана глава государства предложил провести референдум по изменениям в Конституцию Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967418-tokaev-zayavil-o-privychke-prevraschat-politicheskie-novshestva-v-boltologiyu-v-kazahstane/