"Особо опасные вирусы не выделяются": депутат о биолабораториях в Казахстане

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Сенатор Ахылбек Куришбаев на пленарном заседании палаты рассказал о работе биологических лабораторий уровня BSL-3 в Казахстане и прокомментировал заявления о том, что здесь могут заниматься военно-биологической деятельностью, передает корреспондент NUR.KZ.

Ахылбек Куришбаев в ходе обсуждения проекта закона "О биологической безопасности Республики Казахстан" с сопутствующими поправками, рассказал о деятельности биологических лабораторий уровня BSL-3 в Казахстане.

"Они занимаются разработкой диагностических и профилактических препаратов против особо опасных патогенных микроорганизмов II и III группы, то есть особо опасные вирусы I группы с высоким уровнем смертности здесь не выделяются.

Эти лаборатории принадлежат Республике Казахстан и полностью финансируются из республиканского бюджета для решения актуальных экономических проблем. Они не получают зарубежные гранты, и здесь не работают иностранные ученые, иначе говоря в своей деятельности наши лаборатории не подотчетны зарубежным странам", – заявил он.

Кроме того, парламентарий добавил, что указанные лаборатории не являются секретными и закрытыми объектами, их работа абсолютно прозрачна и может в любое время быть проинспектирована международными экспертами.

Он также отметил, что их строительство велось казахстанскими специалистами под полным контролем казахстанского правительства.

"Экспертов США мы привлекали только лишь для того, чтобы гарантировать биобезопасность этих лабораторий с учетом последних достижений науки и передового опыта.

Казахстан является ответственным участником Конвенции о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия. Настоящим законопроектом еще раз декларируется, что в Казахстане запрещается обращение с патогенными биологическими агентами в целях разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

В этой связи хочу отметить, заявления зарубежных политиков, что указанные лаборатории Казахстана могут под контролем иностранных государств заниматься военно-биологической деятельностью абсолютно безосновательны", – резюмировал Куришбаев.

Напомним, что ранее глава МИД РК Мухтар Тлеуберди прокомментировал слухи вокруг референс-лаборатории в Алматы.

Также политолог Аскар Нурша высказался о "шумихе вокруг американских биолабораторий" в Казахстане, отметив, что она "мягко говоря неадекватна".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967184-osobo-opasnye-virusy-ne-vydelyayutsya-deputat-o-biolaboratoriyah-v-kazahstane/