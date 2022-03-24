Эксперт об "американских" биолабораториях в Казахстане: Россия "спасибо" должна сказать

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Политолог Аскар Нурша высказался о «шумихе вокруг американских биолабораторий» в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на его пост в Facebook.

«Вся эта шумиха вокруг американских биолабораторий в постсоветских странах - мягко говоря неадекватна. Нам преподносят, что американцы инвестируют в эти лаборатории, чтобы потом рассылать болезни в Россию. Но на деле политика США в другом. По крайней мере в Казахстане.

США озабочены биобезопасностью. Если говорить просто, от СССР нам в наследство достался склад особо опасных вирусов, которые можно использовать как биологическое оружие. К тому же, много природных очагов опасных для людей и скота заболеваний. США вложились средствами в лабораторию, чтобы ее контролировать и следить за посетителями чуть ли не со спутника. И не допустить, грубо говоря, чтобы местные не придумали себе бизнес и не торговали этими опасными вирусами направо и налево. Здесь Россия спасибо должна сказать», - написал Нурша на своей странице в Facebook 20 марта.

В среду, 23 марта, как сообщает ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО заявил, что «интерес Пентагона к бывшим советским биолабораториям на территории постсоветских республик, в частности в Казахстане, требует прояснений»

«Мы сейчас с нашими казахстанскими друзьями завершаем подготовку меморандума о сотрудничестве в сфере биологии <...> Тот факт, что Пентагон интересовался этими вопросами, бывшими советскими лабораториями, чтобы их модернизировать, чтобы создавать новые какие-то объекты, он очень интересен и требует прояснения. Я надеюсь, что мы с Казахстаном обязательно решим эти вопросы», - сказал он.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что центральная референс-лаборатория, находящаяся в Алматы, действительно была построена на средства США, и оборудование в ней было также предоставлено Штатами.

«Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана. Сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские и научные разработки в этой лаборатории, никаких разработок американские ученые там не ведут или с других стран. Благодаря наличию этой лаборатории была разработана наша вакцина против коронавируса», - подчеркнул Тлеуберди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961870-ekspert-ob-amerikanskih-biolaboratoriyah-v-kazahstane-rossiya-spasibo-dolzhna-skazat/