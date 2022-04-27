Запретить внеконкурсную выдачу земель через СПК предложили в Казахстане

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики, сообщается на официальном сайте главы правительства РК.

В ходе заседания было отмечено, что в настоящее время социально-предпринимательскими корпорациями (СПК) для реализации инвестиционных и инновационных проектов выделяются земельные участки на внеконкурсной основе. Однако на практике имеются факты реализации земельных участков под строительство многоквартирных жилых домов, ресторанов, автомоек и т.д.

В качестве примера был приведен случай, когда в одном из крупных городов страны СПК было выделено 679 га, из которых 254 га были отданы под строительство жилья, для коммерческих объектов – 96 га, и лишь 5 га – под создание завода и производственной базы.

В качестве решения данного вопроса предлагается исключить возможность внеконкурсного предоставления земель через СПК, что позволит обеспечить прозрачность их выделения, увеличить объем поступлений в бюджет от реализации земель на торгах, предоставить всем субъектам рынка равные возможности для их получения.

Также на заседании было отмечено, что в сфере ремонта магистральных железнодорожных сетей услуги предоставляют лишь несколько компаний. Это связано с высокими квалификационными требованиями, которые к ним предъявляются.

В этой связи премьер-министр РК поручил фонду "Самрук-Казына" пересмотреть данные требования в сторону смягчения для создания в данной сфере более конкурентных условий.

Ранее сообщалось, что 5 млн га неиспользуемых сельхозземель вернут в собственность государства.

До этого в правительстве заявили, что в 2019-2021 годах было выявлено 8,1 млн га неиспользуемых или используемых не по назначению сельскохозяйственных земель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967087-novye-mery-po-demonopolizatsii-ekonomiki-rassmotreli-v-pravitelstve/