Неиспользуемые сельхозземли поручили передавать крестьянским хозяйствам в Казахстане

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

31 марта в Нур-Султане под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло второе заседание Комиссии по демонополизации экономики при правительстве РК, сообщается на официальном сайте правительства.

В рамках заседания были рассмотрены вопросы передачи неиспользуемых земель сельхозназначения действующим крестьянским хозяйствам, а также механизмы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов.

С докладом о рациональном и эффективном использовании земель выступил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

По словам министра, проблема пастбищ на селе стоит крайне остро, причем практически во всех регионах, однако, в результате проводимой работы в 2019-2021 годах было выявлено 8,1 млн гектар неиспользуемых или используемых не по назначению сельскохозяйственных земель.

После принятия мер реагирования 3,4 млн гектар от этого объема начали осваиваться прежними собственниками земельных участков. 2,1 млн гектар возвращены в государственную собственность. Сегодня 2,6 млн гектар находятся в проработке местных исполнительных органов.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

Также отмечается, что в 2021 году потребность в пастбищах для выпаса скота сельского населения сокращена с 21 млн гектар до 14 млн гектар, в том числе за счет заключения меморандумов с организованными хозяйствами и расширения границ населенных пунктов.

"Необходимо качественно и своевременно исполнить поручение главы государства. Поручаю Министерству сельского хозяйства активизировать работу. Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения должны быть переданы тем, кто реально работает на земле", — заявил Алихан Смаилов.

Также по вопросу демонополизации экономики на заседании комиссии выступили вице-министр финансов Данияр Жаналинов и председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

Премьер-министр РК поручил Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами провести анализ и выработать согласованные предложения по механизмам возврата необоснованно приватизированных объектов для последующего рассмотрения на очередных заседаниях.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят работу по изъятию неиспользуемых сельхозземель у банков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963036-neispolzuemye-selhozzemli-poruchili-peredavat-krestyanskim-hozyaystvam-v-kazahstane/