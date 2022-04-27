Кошанов высказался о возможности распределения части нефтяного дохода среди населения

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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал вопрос о возможности распределения части нефтяного дохода среди населения, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли представители СМИ.

"Возможен ли сценарий распределения хоть какой-то части нефтяного дохода среди населения? Иначе многие казахстанцы восприняли этот пункт (о том, что недра принадлежат народу - прим. ред.) как популистскую меру перед президентскими выборами", - заявили журналисты.

В ответ Ерлан Кошанов отметил, что эта норма не является таковой.

"Это не популистская мера. Действительно - земля, недра, богатства принадлежат народу. Это мы еще раз закрепили. А народ через государство управляет этими недрами, землей. Об этом норма. А то, что нефтяные, горнорудные компании, которые занимаются недропользованием - они платят налоги, создают рабочие места. Я думаю, если они в рамках законодательства работают, не нарушают, тогда они будут работать, как работали", - пояснил спикер.

Между тем, на вопрос о возможности хоть какой-то части нефтяных доходов распределять на счета казахстанцев, спикер мажилиса заявил коротко: "Я сейчас не готов ответить".

Напомним, ранее спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал слухи о возможном роспуске парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967035-koshanov-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-raspredeleniya-chasti-neftyanogo-dohoda-sredi-naseleniya/