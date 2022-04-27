Распустят ли парламент в Казахстане, рассказал спикер мажилиса

Иллюстративное фото: primeminister.kz

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты прокомментировал слухи о возможном роспуске парламента, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Кошанов сообщил, что в данный момент о роспуске парламента речи нет.

"Такой вопрос не обсуждается", – коротко ответил он на вопрос журналистов о возможности роспуска парламента.

При этом он отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости проведения политических реформ в стране.

"Мы должны соответствующие конституционные законы и другие законы принять до конца года. А дальше пока данный вопрос не обсуждали", – резюмировал Кошанов.

Напомним, что накануне Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии Amanat выдвинул кандидатуру Ерлана Кошанова на пост председателя партии. После выдвижения кандидатуры Кошанов был избран председателем.

Сам же Токаев объявил о выходе из состава партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967032-raspustyat-li-parlament-v-kazahstane-rasskazal-spiker-mazhilisa/