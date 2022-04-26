Токаев: Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время внеочередного съезда партии Amanat рассказал о том, зачем стране нужна конституционная реформа, передает корреспондент NUR.KZ.

"По моему поручению без промедления была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию. Понятно, что без изменений в Основной закон эффективная реализация намеченных масштабных преобразований невозможна", - сказал президент.

Как объяснил глава государства, цель конституционной реформы - заложить фундамент для дальнейшей модернизации страны.

Принятие поправок в Конституцию позволит выстроить новую модель формирования и функционирования институтов, указал Токаев.

"Изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти.

Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия парламента, маслихатов. Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы", - добавил президент.

Напомним, что сегодня в столице состоялся внеочередной съезд партии Amanat под председательством Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966859-zachem-nuzhna-konstitutsionnaya-reforma-v-kazahstane-obyasnil-tokaev/