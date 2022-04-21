Что мешает выдать всем казахстанцам 10 соток земли, рассказал Ашимбаев

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Спикер сената парламента Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты рассказал, подавал ли он документы на получение 10 соток земли, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что казахстанцы активно подают документы на получение 10 соток земли.

В этой связи они поинтересовались, последовал ли их примеру спикер сената.

Маулен Ашимбаев сообщил, что подавать документы или нет - это право каждого гражданина.

"Я не подавал. Но это право наших граждан", - заявил он.

Он отметил, что Казахстан - большая страна, что у нас хватает территории, но речи о том, чтобы раздавать всем земли, не идет.

По его словам, к этим 10 соткам, о которых идет речь, нужно подводить коммуникации: там должны быть дороги, свет, электричество, вода и, желательно, канализация.

"Сегодня для того, чтобы всех нуждающихся граждан обеспечить соответствующей землей в наших городах и населенных пунктах, должна быть свободная земля, к которой подведены коммуникации.

С коммуникациями есть вопросы, депутаты знают, поднимают. Каждый год выделяются определенные средства на подведение коммуникаций, эта работа будет продолжена.

Поэтому постепенно, поэтапно будем надеяться, что акиматы, правительство будут решать этот вопрос и все желающие граждане получат необходимую землю для индивидуального жилищного строительства", - резюмировал спикер сената.

Напомним, что каждый совершеннолетний казахстанец может подать заявку на получение земельного участка от государства под индивидуальное жилищное строительство площадью 10 соток. Встать в очередь на получение земельного участка можно онлайн.

Ранее мы объясняли, как подать заявку на получение бесплатной земли от государства, а также как проверить очередь на ее получение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966144-chto-meshaet-vydat-vsem-kazahstantsam-10-sotok-zemli-rasskazal-ashimbaev/