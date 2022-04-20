Новый глава "КазМунайГаза" сообщил Токаеву о ситуации вокруг КТК

Касым-Жомарт Токаев и Магзум Мирзагалиев. Фото: Акорда

Президент принял председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева, который предоставил отчет о текущей деятельности национальной компании, ее финансовом положении и перспективах развития на предстоящий период, сообщается на .

Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума. Президенту было доложено о скором завершении ремонта систем выносных причальных устройств, что позволит вернуться к прежним объемам транспортировки казахстанской нефти по магистрали КТК.

Наряду с этим главе государства сообщили о строительстве комплекса по производству полипропилена в Атырауской области. По словам Магзума Мирзагалиева, этот завод планируется ввести в строй в ближайшие месяцы, благодаря этому Казахстан сможет стать нетто-экспортером нефтегазохимической продукции.

Глава государства подчеркнул особую важность развития нефтегазохимической отрасли страны.

Напомним, "КазМунайГаз" Мирзагалиев возглавил в середине апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965988-tokaev-prinyal-novogo-glavu-kazmunaygaza/