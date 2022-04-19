Аким Атырау обратится в полицию из-за обвинений в соцсетях

Мейрим Калауи. Фото: пресс-служба акима Атырауской области

Аким Атырау Мейрим Калауи на своей официальной странице в Facebook сообщил, что намерен обратиться в полицию из-за необоснованных обвинений в соцсетях. Градоначальник также разъяснил, при каких обстоятельствах у него появился земельный участок.

"В последние дни в социальных сетях публикуется мое имя с распространением различной информации. Опубликованные материалы не соответствуют действительности. Я об этом впервые дал полное разъяснение в 2019 году. Тогда я исполнял обязанности акима Индерского района и после выхода в республиканских электронных СМИ по собственной инициативе обратился к журналистам с разъяснением всех обстоятельств", - напомнил Калауи.

Аким рассказала, как в его распоряжение попал земельный участок.

"10 лет назад, в 2012 году, до поступления на государственную службу мне по закону был предоставлен земельный участок. Я тогда выступал как услугополучатель от государства. Теперь это хотят связать с моей нынешней работой и заявляют о противоправных действиях с моей стороны. Официально заявляю, что моя работа на государственной службе никак не связана с выделением земельного участка.

Поэтому на тех, кто распространяет заведомо ложную информацию (в том числе с фейковых аккаунтов), в ближайшее время будет подано заявление в департамент полиции.

Как специалист, который хорошо понимает, как создается информационный поток, я хочу сказать, что это намеренно организованная атака против меня. Как представитель поколения, которое намерено создать правовое, открытое общество, призываю всех не доверять дезинформации!" - призвал аким Атырау.

Напомним, Мейрим Калауи был назначен акимом Атырау в начале марта этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965646-akim-atyrau-obratitsya-v-politsiyu-iz-za-obvineniy-v-sotssetyah/