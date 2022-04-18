Некорректные ИИН и умершие граждане: нарушения при регистрации партий озвучили в Минюсте

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Глава Министерства юстиции на брифинге в СЦК объяснил, почему некоторым партиям не удается пройти регистрацию. По его словам, сейчас соответствующую процедуру проходят четыре новых политических партии, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Мусин сообщил, что на данный момент его ведомством рассматриваются документы четырех партий.

"Партия "Халық дербестігі" прошла на второй этап, получила подтверждающее уведомление, провела учредительный съезд, сейчас она должна представить списки своих 20 тысяч кандидатов.

Сейчас срок регистрации по закону у них приостановлен, происходит проверка членов партии на соответствие закону, поэтому этот процесс идет", – отметил министр.

Несколько иная ситуация, по его словам, складывается вокруг партий "Ел тірегі", "Намыс" и "Байтерек".

"Если я не ошибаюсь, у них пока работа идет на уровне первого этапа, то есть, после уведомления о намерении создать партию была проведена в соответствии с законом проверка, я об этом не раз говорил.

Среди членов инициативной группы, в которой должно быть не менее 1000 человек, выявлены лица с некорректным ИИН или ИИН, который не соответствует имени, фамилии или отчеству. К сожалению, были выявлены и умершие граждане, а также члены других партий.

По закону, гражданин РК может быть членом только одной политической партии. Поэтому, соответственно, в создании другой партии он участвовать не может", – пояснил Мусин.

По его словам, эти люди исключаются из числа инициаторов создания партии, количество членов инициативной группы уменьшается и становится ниже того ценза, который установлен законом.

"Эти нарушения обратимы, после устранения всех этих недостатков партии могут вновь сдавать документы и претендовать на прохождение дальнейших этапов", – заверил глава Министерства юстиции РК.

Напомним, что ранее Канат Мусин рассказал о том, когда казахстанцы будут избирать депутатов в мажилис, а также назвал должности, которые не смогут занимать близкие родственники президента в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965570-nekorrektnye-iin-i-umershie-grazhdane-narusheniya-pri-registratsii-partiy-ozvuchili-v-minyuste/