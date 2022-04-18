Лишится ли родственник Токаева должности посла в Болгарии из-за нового запрета в Конституции

Темиртай Избастин. Фото: twitter.com/MFA_KZ

На брифинге в СЦК министр юстиции Канат Мусин ответил, покинет ли Темиртай Избастин пост посла в Болгарии, когда в Казахстане примут запрет на занятие ряда должностей для родственников президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Мусина, снимут ли Темиртая Избастина с должности посла в Болгарии из-за родства с президентом.

"Как только такой запрет будет введен, все будет приведено в соответствие с законодательством.

Снимут – это термин, пришедший к нам еще с какой-то советской эпохи. Он освободит эту должность, поскольку по закону не сможет ее занимать", – ответил министр юстиции.

Напомним, что Избастин Темиртай Рымтаевич был назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Болгария в ноябре 2019 года.

Сегодня Канат Мусин пояснил, какие именно должности в скором времени не смогут занимать близкие родственники президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965524-lishitsya-li-rodstvennik-tokaeva-dolzhnosti-posla-v-bolgarii-iz-za-novogo-zapreta-v-konstitutsii/