Стало известно, как могут разделить Карагандинскую область

Караганда. Фото: gov.kz

На внеочередной сессии Карагандинского областного маслихата обсудили новое административно-территориальное деление региона. Стало известно, какие города и районы могут войти в Улытаускую область. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

В Улытаускую область предложено включить города Жезказган, Каражал, Сатпаев, Жанааркинский и Улытауский районы.

В Карагандинской области останутся города Караганда, Балхаш, Сарань, Темиртау, Шахтинск и Приозерск, а также семь районов: Абайский, Актогайский, Бухар-Жырауский, Каркаралинский, Нуринский, Осакаровский и Шетский.

Фото: gov.kz

"В области разработан алгоритм для решения вопросов административно-территориального устройства по созданию Улытауской области.

В Жезказгане, Каражале, Сатпаеве, Жанааркинском и Улытауском районах проведены городские и районные сессии маслихатов по вопросу включения вышеуказанных регионов в состав образуемой области Улытау. По итогам сессий были получены соответствующие совместные акты", - отметил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

По его словам, ученые дали заключение о целесообразности разделения региона. Проведены необходимые экономические расчеты.

"Решение выверенное. Деление региона рассмотрено со всех сторон. Учтены мнения жителей", - подчеркнул аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Напомним, 16 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об инициативе создания новой Улытауской области с центром в Жезказгане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965201-stalo-izvestno-kak-mogut-razdelit-karagandinskuyu-oblast/