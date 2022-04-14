МНЭ: Миллиарды долларов были выведены из Казахстана за годы независимости

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Глава МНЭ Алибек Куантыров на брифинге в СЦК рассказал, какие меры предпринимаются для возврата ранее выведенных из страны средств, передает корреспондент NUR.KZ.

Куантыров сообщил, что точную сумму сложно озвучить.

"Не один десяток миллиардов был выведен, но точную сумму сложно озвучить. Но это, наверно, порядка 100, может быть чуть больше, миллиардов долларов", - сообщил министр.

Он сообщил, что имеются разные механизмы возврата этих средств, в том числе налогового и неналогового стимулирования.

"По налоговым - мы подходим с двух сторон. С одной стороны, это предотвращение дальнейшего оттока и, например, одна из налоговых мер. Это мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили и, соответственно, могли вывести материнскую компанию или закупать какие-то услуги. А есть еще меры по стимулированию возврата. Мы здесь им тоже определенные будем предоставлять преференции.

Мы эти меры все прорабатываем и, более того, они у нас сидят в проекте срочного закона по внесению изменений в Налоговый кодекс", - резюмировал глава МНЭ.

Напомним, что ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев заявлял о необходимости вернуть на родину незаконно вывезенные за рубеж средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965048-mne-milliardy-dollarov-byli-vyvedeny-iz-kazahstana-za-gody-nezavisimosti/