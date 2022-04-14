МИОР: Ни одна соцсеть не будет заблокирована, если не будет нарушать законы Казахстана

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Вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров в кулуарах сената рассказал, предусмотрено ли наказание для соцсетей, которые не захотят иметь своего представителя для работы с уполномоченными органами Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Данияр Кадиров сообщил, что сейчас проводится работа с крупными международными интернет-платформами, такими как Facebook, Instagram, Tik-Tok и ВКонтакте.

"У них понимание есть, и все идут на контакт. Если кто-то не предоставляет своего представителя, получается, что априори они будут размещать на своих страницах факты по кибербуллингу.

У больших международных интернет-ресурсов есть понимание, что необходимо защищать ребенка от кибербуллинга. У этих больших игроков есть свои службы безопасности, которые тоже это отслеживают", – добавил он.

При этом, спикер заверил, что никаких репрессивных методов законопроектом по вопросам защиты прав детей не предусмотрено.

Более того, документом предусмотрена отсрочка на шесть месяцев после того, как закон вступит в силу.

"Ни одна соцсеть не будет заблокирована, если не будет нарушать законы РК. Это регулируется не только данным законопроектом – есть Закон "О СМИ", Закон "О связи". О закрытии вообще речь не идет", – резюмировал вице-министр.

Напомним, что министр общественного развития и информации Аскар Умаров в кулуарах правительства рассказал, в каких случаях власти будут обращаться к представителям соцсетей по вопросу блокировки противоправного контента.

Ранее сообщалось, что Facebook, Instagram и другие платформы могут обязать удалять информацию, связанную с кибербуллингом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965031-mior-ni-odna-sotsset-ne-budet-zablokirovana-esli-ne-budet-narushat-zakony-kazahstana/