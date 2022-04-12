Глава МИОР прокомментировал возможность блокировки соцсетей в Казахстане

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Министр общественного развития и информации Аскар Умаров в кулуарах правительства рассказал, в каких случаях власти будут обращаться к представителям соцсетей по вопросу блокировки противоправного контента, передает корреспондент NUR.KZ.

Аскар Умаров сообщил, что речи о блокировке мессенджеров в стране не идет.

"Там не стоит вопрос о блокировке мессенджеров, если открыть НПА, то вопрос стоит <…> это проект постановления, который возможно будет принят после того, как поправки в закон по защите детей от кибербуллинга пройдут через сенат.

Пройдут они через сенат или нет, это тоже вопрос. Потому что сейчас идут бурные обсуждения. Мы живем в слышащем государстве, соответственно, обсуждение идет. Это тоже проект, и он выложен на обсуждение.

Вопрос о блокировке не стоит, там стоит вопрос об ограничении, если нормы будут приняты, и администрации соцсетей не захотят их исполнять. Соответственно, в нынешнем проекте закона стоит вопрос о возможном ограничении", – сообщил он.

Он также разъяснил механизм действия нормы по защите детей от кибербуллинга.

"От соцсети должен быть представитель. В принципе, соцсети идут на то, чтобы предоставлять представителя. Так легче общаться. Есть с кем общаться и обращаться в случае обнаружения контента по буллингу детей. Не отправлять запрос в Лос-Анджелес или Майами и ждать, а конкретный человек, с которым можно работать напрямую.

К примеру, паблик "Шкуры Степногорска", когда публикуют фото несовершеннолетних, старшеклассниц и пишут про них всякие пошлости. В 24 часа мы просим удалить этот контент", - пояснил глава МИОР.

Напомним, что на очередном заседании сената парламента депутаты рассмотрят законопроект, который позволит улучшить механизмы защиты детей от любых проявлений насилия по отношению к ним, в том числе и в интернете.

Ранее сообщалось, что Facebook, Instagram и другие платформы обяжут удалять информацию, связанную с кибербуллингом, согласно принятому мажилисом проекту закона о защите прав ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964648-glava-mior-prokommentiroval-vozmozhnost-blokirovki-sotssetey-v-kazahstane/