"Это моя последняя область": Сапарбаев прослезился и попросил прощения у жителей в аэропорту Тараза (видео)

Бердибек Сапарбаев попрощался с жителями Жамбылской области. Кадр из видео: акимат Жамбылской области

Жители Жамбылской области проводили экс-акима Бердибека Сапарбаева в аэропорту Тараза. Собравшиеся тепло попрощались с бывшим главой региона. Видео опубликовали в официальном Instagram областного акимата.

Прощаясь с жителями Жамбылской области, Бердибек Сапарбаев поблагодарил их за поддержку, в какой-то момент он не смог сдержать слез.

Также бывший глава региона попросил прощения у местных жителей.

"Я и не думал, что меня придут провожать. Из какой бы области я не уезжал, в каждой меня провожали. Это моя последняя область. Я старался, чтобы улучшить благосостояние народа. Если что-то было не так, прошу прощения. Большое спасибо, что поддерживали меня", - сказал Сапарбаев.

Собравшиеся пели песни, пожимали экс-акиму руки и заключали его в теплые объятия.

Напомним, что на днях Бердибек Сапарбаев был освобожден от должности акима Жамбылской области, которую занимал с 2020 года.

Нуржан Нуржигитов был назначен новым акимом Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1964305-slezy-i-obyatiya-zhiteli-zhambylskoy-oblasti-provodili-berdibeka-saparbaeva-video/