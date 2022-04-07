Начато служебное расследование в отношении замакима Талгарского района

Барлык Тореханов. Фото: gov.kz

В отношении заместителя главы Талгарского района Алматинской области Барлыка Тореханова инициировано служебное расследование, связанное с его действиями в период январских беспорядков. Ситуацию прокомментировали в районном акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о начале расследования в отношении чиновника появилась в соцсетях. Ее подтвердили в акимате Талгарского района. В ведомстве сообщили, что он временно отстранен от занимаемой должности.

"В отношении нашего заместителя акима инициировано служебное расследование. Оно действительно связано с его действиями в период объявленного в январе режима ЧП.

На время проверки он отстранен от должности и находится дома. Создана рабочая группа, которая проверит все обстоятельства по факту и вынесет решение", - сообщил руководитель службы управления персоналом акима района Дархан Турганбаев.

Напомним, накануне также стало известно, что избранный народом глава Талгара Кайрат Исабаев покинул свой пост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963987-nachato-sluzhebnoe-rassledovanie-v-otnoshenii-zamakima-talgarskogo-rayona/