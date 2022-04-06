Избранный народом аким Талгара покинул пост

Кайрат Исабаев. Фото: gov.kz

Избранный жителями аким Талгара Кайрат Исабаев покинул свой пост. 55-летний градоначальник написал заявление об уходе по собственному желанию. Сегодня его обращение рассмотрели на заседании территориальной избирательной комиссии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат Талгарского района Алматинской области.

Информация о решении акима Талгара покинуть свою должность сначала появилась в соцсетях.

В районном акимате подтвердили, что Кайрат Исабаев действительно обратился с заявлением об уходе.

"С учетом того, что аким города был избран общим голосованием, решение об отставке будет приниматься территориальной избирательной комиссией", - сообщила руководитель отдела внутренней политики Фарида Бегимбаева.

Между тем в районной избирательной комиссии проинформировали, что заседание по этому поводу уже проведено с принятием отставки градоначальника.

"К нам поступило его заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. На вопрос о причинах принятия этого решения Кайрат Исабаев сослался на здоровье, которое необходимо поправить.

Сегодня в первой половине дня провели заседание, на котором принято постановление о прекращении его полномочий в должности акима Талгара. Решение будет направлено акиму района, который должен подписать соответствующий приказ. А решение о выборах нового акима примут согласно законодательству в течение месяца", - отметил председатель территориальной избирательной комиссии Мухит Дюсебаев.

Напомним, Кайрат Исабаев был избран акимом Талгара посредством голосования в ноябре 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963706-izbrannyy-lyudmi-akim-talgara-pokinul-post/