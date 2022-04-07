Премьер-министр: Бердибек Сапарбаев показал истинный пример служения народу

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и руководитель Администрации президента Мурат Нуртлеу посетили с рабочей поездкой Жамбылскую область, в ходе которой приняли участие во внеочередной сессии областного маслихата, передает официальный сайт primeminister.kz.

Глава правительства зачитал депутатам письмо президента Казахстана о предложении назначить на должность акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова. Выдвинутая кандидатура была одобрена.

Алихан Смаилов поблагодарил Бердибека Сапарбаева за проделанную работу на посту главы региона, отметив его вклад в развитие области, укрепление межнационального согласия, повышение благосостояния и качества жизни населения.

"За более чем два года работы Бердибеку Машбековичу удалось реализовать ряд значимых проектов, область достигла ощутимых успехов в социально-экономическом развитии.

Бердибек Сапарбаев один из тех, кто стоял у истоков нашей государственности, показал истинный пример служения народу. От имени главы государства и от себя лично хочу выразить благодарность за многолетний труд", - сказал премьер-министр.

Представляя нового акима, Алихан Смаилов подчеркнул большой опыт работы Нуржана Нуржигитова на ответственных руководящих должностях.

Глава правительства обозначил перед руководством региона задачи и подчеркнул важность оперативного решения социально-экономических проблем населения.

"Имеющиеся в регионе проблемы нам известны. Новому руководству области необходимо проработать и внести предложения в правительство по их решению. Уверен, что Нуржан Молдиярович, работая совместно с активом региона, успешно выполнит все обозначенные задачи", - сказал премьер-министр Казахстана.

Напомним, сегодня стало известно, что Бердибек Сапарбаев покинул пост акима Жамбылской области. Его приемником стал Нуржан Нуржигитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963933-premer-ministr-berdibek-saparbaev-pokazal-istinnyy-primer-sluzheniya-narodu/