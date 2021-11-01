Акима выбрали в Талгаре

Кайрат Исабаев. Фото: instagram.com/talgar_akimat

Кайрат Исабаев выиграл на выборах акима города Талгара Алматинской области, набрав 53,5% голосов избирателей. Об этом сообщается на официальной странице акимата района в Instagram.

По данным Талгарской районной избирательной комиссии, явка на выборах составила 58%. На пост акима города баллотировались 3 кандидата.

Кайрат Исабаев набрал 53,5% голосов, Абзал Сагымбекулы - 35,3%, за Улана Кызайбека проголосовали 7,7% избирателей, против всех - 1,6%.

В постановлении районной избирательной комиссии указывается, что Кайрат Каримович 1968 года рождения, самовыдвиженец, заведующий сельской врачебной амбулаторией в Кызылкайрате, проживает в Талгаре.

Также известно, что он занимал руководящие посты в Талгарской ЦРБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1939873-akima-vybrali-v-talgare/