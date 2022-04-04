Смаилов поручил канцелярии изучить все вопросы, поступившие на его Facebook

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Глава казахстанского правительства Алихан Смаилов, который лишь несколько дней назад открыл страницу в Facebook, опубликовал новый пост - он поручил Канцелярии премьер-министра изучить все вопросы, поступившие на его Facebook-аккаунт.

Официальной страницей в Facebook глава кабмина обзавелся всего несколько дней назад, но число его подписчиков уже превысило 18,5 тыс. человек. Больше 5,4 тыс. пользователей поставили отметку "Нравится" аккаунту Смаилова.

Премьер-министр поблагодарил казахстанцев за такую активность.

"Хочу поблагодарить вас за проявленную активность и за ваши вопросы. Я поручил Канцелярии премьер-министра изучить все поступившие вопросы и проблемы.

К сожалению, из-за графика работы мне не представляется возможным персонально ответить на все ваши вопросы. Однако, хочу заверить, что ни один актуальный вопрос не останется незамеченным. Соответствующие органы дадут исчерпывающие ответы на ваши вопросы", - написал Смаилов в последнем посте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963321-smailov-poruchil-kantselyarii-izuchit-vse-voprosy-postupivshie-na-ego-facebook/