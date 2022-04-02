Премьер-министр Алихан Смаилов открыл страницу в Facebook

Алихан Смаилов. Фото: facebook.com/Әлихан Смайылов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов открыл страницу в социальной сети Facebook, где жители страны смогут задавать вопросы и предлагать идеи, передает корреспондент NUR.KZ.

"Уважаемые друзья! Открыл персональную страницу в Facebook. Подписывайтесь, задавайте вопросы, предлагайте идеи. По мере возможности буду предоставлять ответы и принимать необходимые решения", - написал глава правительства в своем первом посте.

Также он поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан.

Напомним, ранее жителей страны с началом Рамазана поздравили президент Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Глава государства пожелал всем гражданам здоровья, счастья и благополучия, а также чтобы в дни поста сердца верующих наполнились радостью и умиротворением.

Он отметил, что благодаря сплоченности народа мы преодолеваем любые трудности и уверенно смотрим в будущее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963226-premer-ministr-alihan-smailov-otkryl-stranitsu-v-facebook/