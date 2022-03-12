Студенческое фото Токаева показала пресс-служба президента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба президента РК

Пресс-служба президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале "БОРТ N1" опубликовала "субботнее фото". На нем изображен Касым-Жомарт Токаев в студенческие годы.

"Президент со студенческой скамьи читает много газет и журналов. Москва, общежитие МГИМО, 1975 год", - говорится в подписи к черно-белому снимку.

В пресс-службе главы государства также привели слова из интервью Касым-Жомарта Токаева, которое он дал 17 февраля 2022 года.

"Я регулярно просматриваю прессу. Это моя давняя привычка. В целом, я много читаю. Когда я вижу хорошую статью или интервью, я делаю необходимые пометки. Если издание поднимает актуальную проблему, я даю конкретные поручения", - заявил президент Казахстана.

Напомним, ранее пресс-служба главы государства показала, какие печатные издания читает Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960379-studencheskoe-foto-tokaeva-pokazala-press-sluzhba-prezidenta/