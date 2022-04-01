Токаеву доложили о ходе расследования в отношении бывшего руководства КНБ

Касым-Жомарт Токаев и Ермек Сагимбаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Комитета национальной безопасности РК Ермеком Сагимбаевым. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об основных результатах деятельности ведомства в первом квартале текущего года и задачах на предстоящий период.

Ермек Сагимбаев доложил о ходе расследования уголовных дел, в том числе в отношении бывшего руководства КНБ.

Принятыми КНБ мерами из незаконного оборота выведено 1769 единиц оружия, 273 гранаты и 49303 боеприпаса, в том числе похищенного во время январских событий.

В рамках борьбы с наркобизнесом пресечена деятельность 6 нарколабораторий, ликвидировано 10 международных и 11 региональных наркоканалов. Изъято 404,5 кг различных видов наркотиков и более 2 тонн прекурсоров.

В сфере охраны государственной границы задержано 2225 правонарушителей режима.

Не допущено незаконное перемещение валюты на сумму свыше 500 млн тенге, товаров народного потребления – на 1,3 млрд тенге, горюче-смазочных материалов – на 25 млн тенге.

Пресечена деятельность 57 нарушителей режима территориальных вод, изъято 98,7 км орудий браконьерского лова. Предотвращенный ущерб составил более 500 млн тенге.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на совершенствование работы органов КНБ.

Ермек Сагимбаев стал председателем КНБ в начале января этого года, в разгар массовых беспорядков. Через несколько дней после назначения Сагимбаева стало известно о задержании его предшественника – Карима Масимова: политика заподозрили в госизмене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963199-tokaev-prinyal-glavu-knb-ermeka-sagimbaeva/