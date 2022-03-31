Ашимбаев рассказал Токаеву, что делает сенат для реализации его послания

Касым-Жомарт Токаев и Маулен Ашимбаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената Маулена Ашимбаева. Президенту было доложено об итогах прошедшего в Алматы юбилейного заседания Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, посвященного 30-летию со дня создания организации, сообщает официальный сайт Акорды.

Председатель сената также проинформировал президента о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре этого года в Нур-Султане.

Глава государства отметил, что на нынешнем этапе стоит важная задача – закрепить за казахстанским форумом статус универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным проблемам современности.

Маулен Ашимбаев рассказал о законотворческой работе палаты, направленной на осуществление ключевых положений послания народу Казахстана.

Глава государства отметил необходимость качественного законодательного обеспечения социально-экономических и политических реформ в стране.

Спикер сената также представил информацию об итогах выезда парламентариев в регионы.

Напомним, сегодня глава государства также принял заместителя премьер-министра - министра финансов Ерулана Жамаубаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963024-ashimbaev-rasskazal-tokaevu-chto-delaet-senat-dlya-realizatsii-ego-poslaniya/