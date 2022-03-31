Кошанов доложил Токаеву о работе над реализацией инициатив, озвученных в послании

Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Кошанов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем нижней палаты парламента страны Ерланом Кошановым. Об этом сообщается на .

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе нижней палаты парламента по законодательному обеспечению положений, содержащихся в послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".

Согласно информации, представленной главе государства, с начала второй сессии в работе у мажилисменов находилось 96 законопроектов, из которых 53 одобрено и направлено в сенат.

Председатель мажилиса также рассказал о новых форматах работы нижней палаты парламента.

Депутаты теперь уделяют приоритетное внимание повышению открытости своей работы, укреплению парламентской культуры и усилению взаимодействия с гражданами.

Чаще будут проводиться парламентские слушания и другие мероприятия по наиболее важным общественным проблемам.

В нижней палате парламента будут внедрены новые механизмы работы с обращениями граждан, в том числе по вопросам, поднимаемым в ходе выездов депутатов в регионы. Мажилисмены будут проводить регулярные встречи с избирателями на местах.

Накануне Токаев встретился с писателем Смагулом Елубаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962993-tokaev-prinyal-predsedatelya-mazhilisa-erlana-koshanova/