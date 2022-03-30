Токаев встретился с писателем Смагулом Елубаем

Касым-Жомарт Токаев и Смагул Елубай. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял писателя Смагула Елубая. Собеседники обсудили современную казахскую литературу и отечественный кинематограф. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Основной темой встречи стала творческая деятельность писателя. Собеседники также обменялись мнениями о современном состоянии казахской литературы и отечественного кино.

Смагул Елубай рассказал Главе государства о фильме, снятом по его роману "Ақ боз үй" ("Одинокая юрта"). Описываемые в картине события происходят во времена голода в казахской степи в первой половине ХХ века.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пожелал литератору творческих успехов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962849-tokaev-vstretilsya-s-pisatelem-smagulom-elubaem/