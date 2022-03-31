"Жалоб не было": Шапкенов о моратории на повышение зарплат министрам, акимам и депутатам

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Министерства труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, были ли жалобы из-за моратория президента на повышение зарплат министрам, акимам и депутатам на следующие пять лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Шапкенов заявил, что никаких жалоб пока в его ведомство не поступало.

"Жалоб не было. Я хочу сказать, что полностью поддерживаю президента, размер заработной платы министров на сегодняшний день, я считаю, достаточный. Я считаю, что на сегодняшний день моя заработная плата – адекватна. Поэтому этого достаточно", – добавил министр.

Между тем на вопрос о том, будут ли уходить министры из-за зарплат, он ответил очень коротко.

"Каждый министр сам за себя ответит", – подчеркнул Шапкенов.

Напомним, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении ввести пятилетний мораторий на повышение заработных плат для членов правительства, акимов и депутатов. Запрет официально был введен 1 февраля 2022 года на заседании правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962948-zhalob-ne-bylo-shapkenov-o-moratorii-na-povyshenie-zarplat-ministram-akimam-i-deputatam/