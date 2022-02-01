Мораторий на повышение зарплат министров, акимов и депутатов введен в Казахстане

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1 февраля 2022 года на заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова внесены изменения в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы", об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации.

Как отмечается, решения Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора.

"В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева также принято постановление "О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам парламента, членам правительства и акимам всех уровней", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января во время выступления в мажилисе парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о пятилетнем моратории на повышение заработных плат для членов правительства, акимов и депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1954103-moratoriy-na-povyshenie-zarplat-deputatam-ministram-i-akimam-pravitelstvo-prinyalo-postanovlenie/