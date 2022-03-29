Токаев ратифицировал соглашение о перемещении опасных отходов в ЕАЭС

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Президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал закон, связанный с перемещением опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС. Об этом сообщает Акорда на своем официальном сайте.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Проект данного указа был принят сенатом на совещании от 10 марта. Об этом сообщается на официальном сайте палаты.

В пояснении к закону говорилось, что он направлен на урегулирование отношений, связанных с трансграничным перемещением опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС при осуществлении взаимной торговли.

"Соглашение определяет единый порядок перемещения опасных отходов между государствами-членами ЕАЭС. Сформирует также правовую основу для обмена информации о выданных заключениях и выявленных нарушениях при таких перевозках.

Надеемся, что в будущем данный закон позволит обеспечить экологически обоснованное удаление и переработку отходов, а также предотвращение загрязнения окружающей среды", – сказал Маулен Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962653-tokaev-ratifitsiroval-soglashenie-o-peremeschenii-opasnyh-othodov-v-eaes/