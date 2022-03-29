Начальник полиции Алматинской области высказался о разделении региона

Арыстангани Заппаров. Фото: instagram.com/police_almobl

В Алматинской области районным подразделениям полиции не грозит разделение личного состава после появления двух регионов. Откомандирование по территориальности коснется лишь сотрудников аппарата. Об этом заявил начальник ДП Арыстангани Заппаров, передает корреспондент NUR.KZ.

29 марта Арыстангани Заппаров провел в Талдыкоргане отчетную встречу с населением. В ходе диалога с жителями генерал-майор ответил на вопросы, связанные с разделением региона на Алматинскую и Жетысускую области.

"Официальные лица, напрямую ответственные за разделение региона, этим вопросом сейчас занимаются. Районных подразделений это не коснется, весь их личный состав останется на местах.

Будет произведен перевод лишь отдельной части сотрудников аппарата областного департамента. Думаю, будет справедливо, если это деление будет осуществлено по территориальной нагрузке с учетом оперативной обстановки в обоих регионах", - отметил начальник ДП Алматинской области.

Также он сообщил, что пока не знает, будет ли он откомандирован в Капшагай, где возглавит подразделение Алматинской области, либо останется в Талдыкоргане в качестве руководителя полиции Жетысу.

"Я - офицер, четко исполняю указания своего руководства. Будет отдан приказ об откомандировании, значит, выеду, куда направят. Если прикажут остаться здесь, то продолжу работать в Талдыкоргане", - резюмировал Арыстангани Заппаров.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Алматинскую область разделят на две - Алматинскую (с центром в Капшагае) и Жетысускую (с центром в Талдыкоргане).

Позже разделение региона прокомментировал аким Канат Бозумбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962629-nachalnik-politsii-almatinskoy-oblasti-vyskazalsya-o-razdelenii-regiona/