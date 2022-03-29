В правительстве Казахстана решили, как изменят полномочия Токаева

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На заседании казахстанского правительства рассмотрели проект общенационального плана, в который вошли пункты по реализации недавнего послания президента - они включают и предложенные Касым-Жомартом Токаевым изменения президентских полномочий, передает корреспондент NUR.KZ.

Касательно президентских полномочий в общенациональном плане указаны:

прекращение президентом своего членства в политической партии на срок исполнения президентских полномочий;

запрет для близких родственников президента на занятие должностей политических госслужащих и руководителей предприятий квазигоссектора;

исключение компетенции президента по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы;

упразднение права президента снимать с должности акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

В проекте прописаны также предложенные Токаевым пункты по выходу из партии председателей и членов ЦИК, Счетного комитета, Конституционного совета, а также запрет для акимов и их заместителей занимать должности в филиалах политических партий.

Напомним, Токаев выступил с посланием народу Казахстана 16 марта. Полный текст послания можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962509-v-pravitelstve-kazahstana-reshili-kak-izmenyat-polnomochiya-tokaeva/