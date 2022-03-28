Казахстанский депутат: Каждый метр нашей земли мы будем защищать отважно

Ерлан Саиров. Фото: facebook.com/e.sairov

Депутат мажилиса Ерлан Саиров заявил, что Казахстан против любой войны, но в случае чего, ««непрошеных гостей» встретит достойно, со всеми атрибутами военного времени». Об этом он написал на своей странице Facebook, передает NUR.KZ.

«Мы миролюбивая страна.

Наше государство исповедует пацифизм.

Казахстан — это благословенная земля людей, исповедующих мир и согласие!

Мы против любой войны, как формы решения политических проблем.

Мы против пропаганды милитаризма, войны и насилия!

Мы хотим ладить и жить в дружбе со всеми странами мира и соседями.

Дружба с соседями прежде всего!

Мы являемся твердыми приверженцами международного права!

Этот аспект не означает, что мы не в состоянии защищать нашу Родину!

«Непрошеных гостей» мы сможем встретить достойно, со всеми атрибутами военного времени!

Нашу Родину, каждый метр, каждый дом, каждый аул нашей земли мы будем защищать мужественно, отважно и храбро!

Эта наша земля и наш мир!

Но мы не хотим войны, мы всеми путями будем бороться за мир!

Мы за мир, но мы, если потребуется, будем грызться за каждый клочок собственной земли!

Пусть будет мир во всем мире!», - написал Саиров.

Ранее сообщалось, что заместитель генпрокурора Казахстана Булат Дембаев обратился к казахстанцам в связи с появлением в Сети материалов касательно конфликта между Россией и Украиной.

Он сообщил, что некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны.

«Разъясняем, что умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно-наказуемыми деяниями (статьи 172, 174, 180 УК РК) и влекут лишение свободы до 10 лет», - отметил заместитель генпрокурора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962473-kazahstanskiy-deputat-kazhdyy-metr-nashey-zemli-my-budem-zaschischat-otvazhno/