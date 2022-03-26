Токаев подарил Дворцу школьников в Алматы новый автобус (фото, видео)

Подаренный автобус. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил алматинскому Дворцу школьников новый автобус, на котором дети смогут ездить на различные фестивали и соревнования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Сообщается, что подаренный автобус отвечает всем современным требованиям и рассчитан для комфортной езды, в том числе для поездок на дальние расстояния при различных погодных условиях.

Помимо систем кондиционирования и отопления, транспорт оснащен четырьмя камерами видеонаблюдения, кнопкой оповещения водителя об остановке, а также пандусом для людей с особыми потребностями и другими функциями.

Дети в автобусе. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что 21 марта президент посетил Дворец школьников в Алматы, где поздравил детей с Наурызом и вручил подарки.

Во время того же визита президент поручил акимату Алматы до 15 декабря 2023 года в рамках модернизации обсерватории Дворца школьников обеспечить установку современного профессионального телескопа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962220-tokaev-podaril-dvortsu-shkolnikov-v-almaty-novyy-avtobus/