Подписание соглашения по цифровизации со "Сбером" пока отложили, заявили в Минцифры

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Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана рассматривает развитие нескольких сценариев по переходу на платформенную модель цифровизации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.

В министерстве отметили, что в связи со сложившейся обстановкой в мире рассматривается развитие нескольких сценариев по переходу на платформенную модель цифровизации. Подготовка ведется по каждому из них.

"Мы проводим встречи с IT-экспертами и представителями рынка, анализируем, чтобы принять наиболее оптимальное решение, в том числе и альтернативные технологиям "Сбер", - заявили в пресс-службе.

Также в министерстве рассказали о том, как обстоят дела с подписанием соглашения со "Сбером".

"Что касается подписания соглашения до конца марта 2022 года, как это было предусмотрено меморандумом между правительством и компанией – вопрос подписания соглашения до конца марта этого года на сегодняшней повестке не стоит", - пояснили в пресс-службе.

В МЦРИАП намерены провести подробный анализ и принять решение.

Напомним, что 3 сентября прошлого года между правительством РК и группой компаний "Сбер" был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации.

Позже глава Минцифры Багдат Мусин рассказал, почему для переноса платформы Egov выбрали российский "Сбер" и не провели конкурс среди мировых компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1962162-rassmatrivaetsya-neskolko-stsenariev-v-mintsifry-rasskazali-o-soglashenii-so-sberom/