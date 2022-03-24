Токаев поздравил Жандарбека Малибекулы с юбилеем

Касым-Жомарт Токаев и Жандарбек Малибекулы. Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Касым-Жомарт Токаев поздравил Жандарбека Малибекулы с 80-летним юбилеем. Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Берик Уали на своей странице в Facebook.

Сегодня автору государственного герба Республики Казахстан, общественному деятелю, известному архитектору Жандарбеку Малибекулы исполнилось 80 лет.

Президент Касым-Жомарт Токаев передал теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю юбилея Жандарбека Малибекулы.

Глава государства в своем поздравлении отметил заслуги Жандарбека Малибекулы в деле построения и развития Независимого Казахстана и столицы, пожелал ему крепкого здоровья, творческого вдохновения и семейного благополучия.

Ранее в преддверии праздника Наурыз в Акорде во время церемонии вручения государственных наград Касым-Жомарт Токаев наградил Жандарбека Малибекулы орденом «Барыс» I степени.

Над проектом герба Казахстана Жандарбек Малибекулы работал вместе с Шот-Аманом Уалихановым, который скончался в марте прошлого года в возрасте 88 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961908-tokaev-pozdravil-zhandarbeka-malibekuly-s-yubileem/