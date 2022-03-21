Токаев выступит сегодня на площади в Алматы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня в Алматы на площади "Астана" Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздничном мероприятии по случаю праздника Наурыз, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства на своей странице в Instagram.

Как сообщил Уали, выступление Касым-Жомарта Токаева будет в показано прямом эфире на республиканских телеканалах в 10:45.

Кроме того, программа визита главы государства в южную столицу предусматривает посещение объектов образования, спорта и торговли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961688-tokaev-vystupit-segodnya-na-ploschadi-v-almaty/