Опубликовано новое архивное фото Токаева

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Официальный Telegram-канал Акорды "БОРТ N1" опубликовал новое архивное фото президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"2000 год. Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в один из регионов страны в качестве главы правительства", - говорится в сообщении.

Отметим, что Токаев был премьер-министром страны с октября 1999 года по январь 2002 года.

Ранее в Сети появилось фото молодого Токаева с турнира по настольному теннису. Также пресс-служба президента недавно показывала студенческое фото Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961663-opublikovano-novoe-arhivnoe-foto-tokaeva/