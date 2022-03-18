Ерлан Карин: Казахстан нуждается в кардинальных переменах

Ерлан Карин. Кадр из видео: официальный YouTube-канал "Телеканал Хабар 24"

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин дал интервью телеканалу "Хабар 24", в котором подробно рассказал о политической трансформации в стране и разъяснил некоторые тезисы из послания президента Касым-Жомарта Токаева, которое было озвучено 16 марта.

Запись интервью опубликована на официальном YouTube-канале "Телеканал Хабар 24".

В ходе разговора с ведущей Айгуль Адиловой Карин, отвечая на один из вопросов, заявил, что реформы в Казахстане начались еще задолго до январских событий. За период президентства Токаева в стране были приняты десятки решений на всех уровнях, способствовавших изменениям в той или иной сфере деятельности республики.

Ответом страны на произошедшие в январе события, по словам Карина, станет не замедление или сворачивание, но ускорение реформ, в том числе и политических, несмотря на сопротивление, которое, как указал спикер, получили авторы нововведений.

Как указал госсекретарь, Казахстан нуждается в кардинальных переменах, и именно это было главным лейтмотивом послания Токаева народу.

При этом он подчеркнул, что реформы, которые были выдвинуты в рамках послания, не являются "лишь ответом на январские события".

Говоря о переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, собеседница поинтересовалась у Карина о том, действительно ли возможен такой переход в Казахстане и готова ли страна к таким переменам.

"Речь идет именно об избавлении от суперконцентрации полномочий, например - запрет на занятие ближайшими родственниками президента должностей в государственной и квазигосударственной системе.

Или президент говорил о том, что может отменять акты акимов областей и городов, снимать с должности акимов районов и сел.

Глава государства задался вопросом: зачем нужны такого рода механизмы ручного управления? Зачем замыкать на президенте буквально все?" - сказал Карин.

Как пояснил Карин, логика состоит в том чтобы "сформировать оптимальный баланс между институтами власти".

Также госсекретарь, отвечая на вопрос о норме касательно беспартийности президента Казахстана, уточнил, что кандидаты в президенты должны выдвигаться от политической партии от общественного объединения.

Однако после того, как новый президент избран, он должен приостанавливать свое членство в политической партии.

Это, по словам Карина, делается затем, чтобы у будущих глав государства не возникало желания "подмять под себя" все остальные партии, а также для обеспечения равных возможностей для всех партий в политическом поле.

Напомним, ранее Карин заявлял, что реформы Токаева сформируют новую политическую культуру в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961552-erlan-karin-kazahstan-nuzhdaetsya-v-kardinalnyh-peremenah/