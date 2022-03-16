Послание Токаева покажут по телевидению

Касым-Жомарт Токаев на заседании Парламента. Фото: Акорда

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил в Facebook о том, что сегодняшнее послание Токаева покажут в прямом эфире телеканалов.

"Сегодня в 21:30 на республиканских телеканалах будет показано послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации", – написал Уали.

Напомним, сегодня президент выступил в парламенте с посланием народу Казахстана. С полным текстом его выступления можно ознакомиться здесь.

А здесь можно ознакомиться с путеводителем по его основным тезисам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961120-poslanie-tokaeva-narodu-kazahstana-pokazhut-po-televideniyu/