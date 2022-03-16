Токаев подписал закон об общем рынке электроэнергии в ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал несколько новых законов. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Первый из них – Закон РК "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)".

По информации с сайта сената, данный закон регламентирует порядок регулирования и контроль деятельности субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на рынке ЕАЭС

"Принятый закон предусматривает формирование общего электроэнергетического рынка в Евразийском экономическом союзе и обеспечение справедливой конкуренции между странами-членами организации. Закон также призван дальше развивать экономически взаимовыгодное и равноправное сотрудничество.

Надеемся, что все это будет способствовать повышению энергетической безопасности стран-членов Евразийского экономического союза", – прокомментировал принятие документа на одном из февральских заседаний сената его спикер Маулен Ашимбаев.

Второй закон, подписанный президентом, – "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года".

Документ регламентирует доступ работников центрального аппарата ЕЭК к конфиденциальной информации.

Тексты обоих законов публикуются в печати.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961110-tokaev-podpisal-zakon-ob-obschem-rynke-elektroenergii-v-eaes/