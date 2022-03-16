Токаев заявил о дебюрократизации: чиновники должны принимать решение за 3 дня

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Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана объявил о дебюрократизации госаппарата – он заявил, что чиновники должны принимать решения после запросов граждан и бизнеса за 3 дня, желательно – за сутки, передает корреспондент NUR.KZ.

"Неспешный стиль принятия решений, чиновничий формализм здесь недопустимы. Сейчас необходимо полностью мобилизоваться. Решения должны приниматься быстро, на основе реальных запросов бизнеса и граждан максимум в течение трех дней, а желательно – в течение суток", – заявил Токаев.

Он добавил, что правительственный оперштаб должен работать как ситуационный центр – анализировать информацию и принимать конкретные экстренные меры.

От бюрократии президент Токаев также планирует избавиться.

"На системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Ее масштабы настолько велики, что многие государственные структуры видят в этом суть своего существования.

В ближайшее время мною будет подписан Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в государственных органах, оптимизации нормотворческого и бюджетного процессов", – заявил президент.

Полный текст послания Токаева можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961087-tokaev-zayavil-o-debyurokratizatsii-chinovniki-dolzhny-prinimat-reshenie-za-3-dnya/