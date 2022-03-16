Токаев: Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о руководстве страной, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния.

Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий", - сказал президент.

Напомним, что сегодня в своем Послании глава государства заявил о переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике.

Кроме того, Токаев пообещал "до конца быть со своим народом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960981-tokaev-segodnya-u-nas-bukvalno-vse-zamykaetsya-na-prezidente-i-eto-nepravilno/