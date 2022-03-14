Тохтасунов и Сулейменова сложили полномочия депутатов мажилиса

Зульфия Сулейменова. Фото: parlam.kz

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты проголосовали за прекращение полномочий депутатов Зульфии Сулейменовой и Владимира Тохтасунова, передает корреспондент NUR.KZ.

Член ЦИК РК Шавхат Утемисов сообщил, что Зульфия Сулейменова от партии AMANAT и Владимир Тохтасунов от Ассамблеи народа Казахстана подали заявления о досрочном прекращении полномочий депутатов мажилиса по собственному желанию.

Депутаты единогласно поддержали их решение.

В этот же день Гаухар Нугманова, как новоизбранный депутат, принесла присягу служить народу Казахстана. Ее избрали в состав комитета мажилиса по социально-культурному развитию.

В ряды депутатов вернулся и Магеррам Магеррамов.

Ранее уже сообщалось о том, что Владимир Тохтасунов сложил полномочия депутата мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960530-tohtasunov-i-suleymenova-slozhili-polnomochiya-deputatov-mazhilisa/