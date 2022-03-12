Владимир Тохтасунов. Фото: parlam.kz

Владимир Тохтасунов сложил полномочия депутата мажилиса. Было подано соответствующее заявление. Теперь представление будет внесено в нижнюю палату парламента. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РК.

На основании действующего законодательства ЦИК поставила:

"Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Тохтасунова Владимира Имтахуновича.

Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Тохтасунова в Мажилис Парламента Республики Казахстан", - говорится в опубликованном тексте документа.

Напомним, 9 марта депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Файзоллы Каменова и Сергея Решетникова, а также члена ЦИК Ерлана Даулбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960370-vladimir-tohtasunov-slozhil-polnomochiya-deputata-mazhilisa/