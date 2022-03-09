Каменов и Решетников досрочно сложили полномочия депутатов мажилиса

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутатов Файзоллы Каменова и Сергея Решетникова, а также члена ЦИК Ерлана Даулбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил член ЦИК РК Шавхат Утемисов, все трое подали соответствующее заявление о досрочном прекращении полномочий депутатов.

"В этой связи ЦИК РК представляет вашему вниманию в соответствии со статьей 52 Конституции, пунктами 3, 8 статьи 24 Конституционного закона РК "О парламенте РК и статусе его депутатов", вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента", – пояснил он.

В итоге депутаты проголосовали за прекращение их полномочий.

Напомним, на прошлой неделе были приняты постановления о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Файзоллы Каменова и Сергея Решетникова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959810-kamenov-reshetnikov-i-daulbaev-dosrochno-prekratili-polnomochiya-deputatov-mazhilisa/